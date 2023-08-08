韋禮安為電影《我的麻吉4個鬼》打造主題曲。（索尼音樂提供）

韋禮安與JerryC繼合力推出電視劇《火神的眼淚》主題曲〈因為是你〉，和電影《月老》主題曲〈如果可以〉都開出佳績和好口碑後，第3度搭擋合作為暑假檔壓軸喜劇電影《我的麻吉4個鬼》打造主題曲〈一直都在〉，並由億萬票房電影《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙填詞，三人共同完成。

第三度與JerryC合作，韋禮安十分開心，笑說：「我跟JerryC是不是逐漸要成為影視作品主題曲的黃金搭檔了！」他透露每一次收到主題曲的邀約，就像是接獲一個為作文命題的任務，由於他和JerryC的音樂品味很相似，所以在創作過程中他們能夠高效的通力合作、各司其職，將自己擅長的方向發揮到極致，他直呼：「就像是在完成一個『mission impossible』。」

在創作〈一直都在〉這首歌曲時，韋禮安、JerryC、林孝謙三人都先看過電影，三人都被劇情所感動，韋禮安以電影情節和畫面去發想整首歌曲的旋律，他說寫歌時是搭配著電影畫面創作，「覺得歌曲太適合劇情，自己看畫面都看到哭！」錄音時也看著電影畫面，讓自己帶入主角的心情，使語氣和情緒起伏能更貼近電影劇情。

在配唱時，韋禮安表示，副歌中「告訴我」這句歌詞的旋律本來是與現在版本完全不同，然而在創作過程中，JerryC突然提議將旋律調整成低八度，而在韋禮安唱出新版本後，驚覺這樣的旋律更令人揪心，甚至讓他自己都不禁起了雞皮疙瘩，直說：「我從來沒有想過這樣的嘗試，這就是跟JerryC合作好玩的地方，隨時丟出旋律不同走向的想法。」激盪出兩人意料之外的音樂火花。