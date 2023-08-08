演員黃健瑋接連陷入「#Me Too」風暴，先是被L先生指控下藥性侵他的妻子，事後下跪求饒，還寫和解書願用300萬解決，隨後又被曾合作過的女演員Mia爆料「趁機性交」。Mia出面揭發這件事，也料想到可能會遭到封殺，更吐「我每一篇貼文都在斬斷接戲的機會」，但她覺得「還要小心翼翼到什麼時候…」。

Mia今8日在臉書發文，提到久未聯絡的朋友關心她，因為「#Me Too」事件之後的演出機會可能會變少，「應該會有人想封殺你，黃健瑋應該會想封殺你」，她則坦言自己的演出本來就很少，這才正視這個問題，仔細一想，發現演藝圈就這麼大，「串來串去大概所有人都不會用我了」，但她完全沒多做思考，就把一切公諸於世。

Mia坦言，在成為演員之前，她就是個普通人，「在成為演員之前，我是一個人啊，如果看見不對的事情不能說、被欺負了不能說，只為得到演出機會，我這個演員，還是人嗎？」且她繼續說到「前幾天，我收到一則影視工作者的關懷訊息，同為女性，同樣在演藝圈工作，她也遭遇過性傷害。我讀了很難過，因為對方用小帳，她必須隱藏，她有她的難處。」

Mia覺得她十分幸運，不需要隱藏，不需要小心翼翼地說話，不需要偽裝，與坦然自在的生活相比，有沒有戲演已經算不上什麼事了。只是她擔心其他影視工作者，「還要小心翼翼到什麼時候…」。

對此，粉絲留言安慰「傻孩子，在這行，誰能封殺誰呢？」、「你遭遇了生命中不可磨滅的傷害，在十幾年的痛苦中，你最終選擇了「面對」。無論如何，你為自己做了正確的決定。」、「很多受害者說出來後受到的懲罰比加害者重太多⋯⋯這就是為何那些禽獸依舊不斷出現」。

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