北富銀執行副總陳弘儒表示，這次富邦Costco聯名卡權益全面升級加倍，包括Costco店內消費享2％好多金回饋無上限、Costco線上購物享3％好多金回饋無上限，Costco自助加油享最高3％回饋，每月加碼上限則拉高至過去舊聯名卡的一倍，大獲卡友好評，截至8/8發卡量已突破165萬張，是台灣信用卡發卡量增速最快紀錄，展現會員對這張新聯名卡的支持與期待。

為提供卡友更便利完善的個人化服務，北富銀積極投入數位創新，目前已將最常用的信用卡服務整合在LINE官方帳號中，只要加入北富銀LINE好友，即可一鍵完成辦卡、開卡、查詢帳單、繳卡費、登錄優惠活動等多項功能，大幅提升用卡便利性。未來，北富銀也會結合Costco會員需求開發更多創新服務，讓支付體驗再升級。

若為Costco電子會員，自即日起只要核卡通過，即使未收到實體卡片，也能在核卡後30天內透過Costco App的Costco Pay功能自動帶出信用卡別，無需輸入卡號即可進行綁定，就能立即在Costco店內通路以Costco Pay刷卡支付，安全性高且相當方便；如果是富邦舊卡友線上申辦無相片聯名卡，最快可在5-10分鐘內完成核卡，再搭配Costco電子會員綁定，當天就能即辦即刷，還沒辦卡的會員可採用此申辦方案。

許多卡友對富邦Costco聯名卡回饋加倍表示讚許，指出優惠增加確實有助提高採購意願，且回饋的好多金可折抵Costco會員年費，刷卡滿額等同可享免會員年費禮遇，相當實惠。以金星會員為例，持卡在店內消費享2％聯名卡回饋，只要刷滿67,500元就能獲得1,350元好多金回饋，可用來折抵金星會員年費；若為黑鑽會員，持卡在店內消費享2％會員回饋及2%聯名卡回饋，合計最高4％回饋，消費75,000元即可獲得3,000元好多金回饋，同樣能用來折抵黑鑽會員年費。北富銀建議，還沒有Costco會員的消費者不妨同步申辦聯名卡及Costco會員，利用好多金回饋抵扣會員年費，即可輕鬆享受Costco豐富愉快的購物體驗。

88父親節Costco提供品質精良且價格實惠的多元禮品，無論是電子產品、男錶皮件、品牌衣物、保健食品、運動旅遊用具等，都相當適合用來孝敬父親；此外，8/22是七夕情人節，Costco也應景推出多項浪漫好禮，包括宅配到府的玫瑰花束、限量推出的精選飾品及甜美動人的心型巧克力等，更是對伴侶表達愛意的首選，只要使用富邦Costco聯名卡支付，不僅可享Costco店內消費2％、Costco線上購物3％的好多金回饋，首次申辦富邦Costco聯名卡正卡，核卡30天內一般消費累積滿1,000元，還可額外獲得500元好多金回饋，8月想好好寵愛父親與伴侶，可得把握機會盡速行動！