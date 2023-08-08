有585萬粉絲的YouTuber「老高與小茉」頻道，最近因影片遭踢爆非原創抄襲日本類型節目，引發侵權爭議。對此經濟部智慧財產局表示，如果老高節目只是把日本影片拷貝下來做翻譯而已，而沒有自己組合重新詮釋，就可能涉及侵犯對方「語文著作權」，這得一集一集個案去比對認定。日本影片創者如認遭侵權，絕對可跨海來台提告。

智慧局官員表示，如果老高節目只是參考日本YT影片架構故事，但自己有組合或剪接，經過重新詮釋，這樣就不會有侵犯著作權問題。但如果它把日本節目內容像是「拷貝」下來，只是翻譯成中文而已，就可能侵犯對方「語文著作權」。

以老高YouTube節目遭另位同行踢爆與日本YT節目重複性之高來看，智慧局官員認為「是有這可能(侵犯語文著作權)」，但必須每一集去詳細分析，也就是當作當作個案來比對，才能確定該集有無侵權。

著作權採「告訴乃論」，在我國加入WTO後，WTO會員體的國民都受我國著作權法保護，智慧局強調，日本的YouTuber如認為老高有抄襲影片，當然絕對可以委託律師來台提告，也可以要求老高下架。