人來人往的大英博物館門口，8日發生男子持刀隨機攻擊的事件。

位於英國倫敦市中心、世界知名的大英博物館周二（8日）上午突然閉館疏散所有遊客，因為博物館周邊有一名男子在排隊人群之中突遭人持刀攻擊重傷。倫敦警方說，凶嫌是男性，已經就逮。大英博物館一度緊急閉館，現已重新開放並加強安全措施。

倫敦廣播電台（LBC）、《電訊報》、《每日郵報》報導，此事發生於當地時間周二上午10時（台灣時間傍晚5時）左右。倫敦大都會警察廳說明，傷者手臂受傷，已由倫敦救護車服務緊急送醫，傷勢仍待評估，現場狀況已獲控，對於大眾沒有危險。才入館幾分鐘的遊客隨即接獲館方告知必須離館疏散，警方預計不久之後博物館可恢復開放。

目擊者表示，位於大英博物館東南面羅素街（Russell Street）、博物館街（Museum Street）交岔口的「博物館小酒館」（Museum Tavern），已由警方封鎖，「血跡斑斑」。這個街角常有遊客排隊等候進入大英博物館參觀。警方說，這處路口與博物館入口之間的路段仍處於封閉狀態，可能會封鎖一整天。

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Various roads closed around the British Museum



Reports of a stabbing there this morning.



Local Police say a suspect has been arrested and that they are “dealing with it”@LBC @LBCNews pic.twitter.com/8IHgf4lcuX — Henry Riley (@HenryRiley1) August 8, 2023

一名目擊者向倫敦廣播電台描述案發過程時指出，在人龍之中有一名男子「握著一把大刀，看起來怒氣沖沖」並且「自言自語」，後來隨機砍向一名遊客的手臂。這名男性目擊者說：「當時我跟我女友正在人龍之中，我女友被後被一只手機打中，於是回頭看看是誰扔手機，只見一名男子從背包取出一把大刀，表情很憤怒。接著他開始攻擊身旁一名年輕男子。」

警方研判這是一起個別事件，大眾並無危險，目前警方認為與恐怖攻擊無關。遇刺男子的傷情暫時未明。《獨立報》報導，倫敦救護車服務局發言人說明，當地時間上午10時19分接獲報案，隨即派車到場急救並把傷者送往一處重大傷病治療中心醫治。

Open now.



Tourists and visitors now being allowed back into the British Museum after a stabbing this morning



Happened at around 10am, two hours later people allowed back into museum which was previously evacuated@LBC @LBCNews pic.twitter.com/xKRFkvKwbZ — Henry Riley (@HenryRiley1) August 8, 2023

一名遊客在社群媒體發文：「入館不到10分鐘，館方就把我們趕了出來。大英博物館因為警方示警閉館？！排隊人群裡有人持刀。」《金融時報》記者雷尼（Keira Renee）在推特發文表示：「剛剛正在排隊等候入館，警方說，當地有重大刑案發生，博物館將閉館至明日。」來自紐約的27歲女性遊客向英國廣播公司表示，她才從大羅素街上的星巴克咖啡館走到街上，警察就要她回頭朝另一方向離開、還說「案發現場範圍很大」，警員還告訴她，博物館已完全關閉，到明天之前都不會重新開放。

大英博物館官方推特帳號稍晚宣布，博物館已重新開放，館方已加強安全措施，包括隨身物品檢查。館方的遊客須知明示，遊客入館或進入特展場所，館方保全人員會視情況檢查隨身包袋，博物館入口也公告不得攜入館內的物品清單，館方一旦發現任何可能對藏品、建物、人員或其他遊客構成風險的任何物品，均將予以抽取並暫時保管，待物品持有人離館時歸還；非法物品一經查獲，館方會予以沒收並交給警方。