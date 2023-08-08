人來人往的大英博物館門口，8日發生男子持刀隨機攻擊的事件。

位於英國倫敦市中心、世界知名的大英博物館周二（8日）上午突然閉館疏散所有遊客，因為博物館周邊有一名男子在排隊人群之中突遭人持刀攻擊重傷。倫敦警方說，凶嫌是男性，已經就逮。大英博物館一度緊急閉館，現已重新開放並加強安全措施。

倫敦廣播電台（LBC）、《電訊報》、《每日郵報》報導，此事發生於當地時間周二上午10時（台灣時間傍晚5時）左右。倫敦大都會警察廳說明，傷者手臂受傷，已由倫敦救護車服務緊急送醫，傷勢仍待評估，現場狀況已獲控，對於大眾沒有危險。才入館幾分鐘的遊客隨即接獲館方告知必須離館疏散，警方預計不久之後博物館可恢復開放。

目擊者表示，位於大英博物館東南面羅素街（Russell Street）、博物館街（Museum Street）交岔口的「博物館小酒館」（Museum Tavern），已由警方封鎖，「血跡斑斑」。這個街角常有遊客排隊等候進入大英博物館參觀。警方說，這處路口與博物館入口之間的路段仍處於封閉狀態，可能會封鎖一整天。

一名目擊者向倫敦廣播電台描述案發過程時指出，在人龍之中有一名男子「握著一把大刀，看起來怒氣沖沖」並且「自言自語」，後來隨機砍向一名遊客的手臂。這名男性目擊者說：「當時我跟我女友正在人龍之中，我女友被後被一只手機打中，於是回頭看看是誰扔手機，只見一名男子從背包取出一把大刀，表情很憤怒。接著他開始攻擊身旁一名年輕男子。」

警方研判這是一起個別事件，大眾並無危險，目前警方認為與恐怖攻擊無關。遇刺男子的傷情暫時未明。《獨立報》報導，倫敦救護車服務局發言人說明，當地時間上午10時19分接獲報案，隨即派車到場急救並把傷者送往一處重大傷病治療中心醫治。

一名遊客在社群媒體發文：「入館不到10分鐘，館方就把我們趕了出來。大英博物館因為警方示警閉館？！排隊人群裡有人持刀。」《金融時報》記者雷尼（Keira Renee）在推特發文表示：「剛剛正在排隊等候入館，警方說，當地有重大刑案發生，博物館將閉館至明日。」來自紐約的27歲女性遊客向英國廣播公司表示，她才從大羅素街上的星巴克咖啡館走到街上，警察就要她回頭朝另一方向離開、還說「案發現場範圍很大」，警員還告訴她，博物館已完全關閉，到明天之前都不會重新開放。

大英博物館官方推特帳號稍晚宣布，博物館已重新開放，館方已加強安全措施，包括隨身物品檢查。館方的遊客須知明示，遊客入館或進入特展場所，館方保全人員會視情況檢查隨身包袋，博物館入口也公告不得攜入館內的物品清單，館方一旦發現任何可能對藏品、建物、人員或其他遊客構成風險的任何物品，均將予以抽取並暫時保管，待物品持有人離館時歸還；非法物品一經查獲，館方會予以沒收並交給警方。

文章來源：Knife attack at British Museum: Man arrested after stabbing in the queue
文章來源：British Museum evacuated as man arrested over stabbing
文章來源：British Museum in lockdown after stabbing outside the attraction as man 'in queue' arrested over the attack
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