阿嘉在小作所學習組裝日光燈開關器（新北市政府社會局提供）

21歲的阿嘉（化名）從小患有自閉症，今年父親節準備一份特別的父親節禮物，在小作所社工的協助下，親手製作一張卡片給他父親。一句「爸爸我愛你！」讓父親差點淚崩。阿嘉的母親在他國中時不幸離世，但他的父親沒有被打倒，七年來每天到修車廠上班，一肩扛起這份重擔。

阿嘉的父親一直擔心年邁的他恐怕無法再負荷照顧阿嘉的責任，深怕老了阿嘉沒人照顧。好在新北特教學校在他畢業前，介紹他到新莊區新豐小作所訓練自理生活能力和未來謀生技能。

阿嘉理解能力雖然比較慢，但是社工發現他能聽懂大部分指令，因此讓他嘗試如日光燈開關組裝的代工作業。為了幫助他發揮所長，社工和老師討論過後，為他提供適當的輔具與職務再設計，現在已經能慢慢自己完成如浮游花筆、擴香瓶及薰香陶片等多項代工產品。

阿嘉也因此變得更有自信，他的父親看到如此改變感到十分欣慰，也感謝小作所的幫助，讓他終於可以鬆一口氣，能安心工作、賺錢養家。

在照顧身心障礙者的長路上，家屬往往需要蠟燭兩頭燒，壓力無法想像。新豐小作所主任詹炳松表示，一句短短的「你辛苦了，謝謝你！」對照顧者來說，已經有莫大的鼓勵和力量，他也表示，適時尋求專業協助，不只能減輕照顧壓力，同時也讓照顧者有其他生活的選擇。

新北市社會局副局長許秀能表示，新豐小作所是市府委託伊甸基金會辦理，專門幫助15到64歲領有身障證明的民眾，提供社會參與、文康休閒、生活自理及技能培訓等。目前全市有58個社區式照顧據點，包含日照中心、小作所和社區家園等，總共可以服務984名身障朋友，減輕984個家庭的照顧壓力。