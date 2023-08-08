國泰世華銀行表示，為滿足卡友日常生活消費習慣所需，除了超商超市通路外，CUBE卡搶先在中元節前於「集精選」權益方案內，首度增加量販通路「家樂福」，提供逾500萬CUBE卡友於全台300多間家樂福門市，包含線上購物採購民生必需品時，刷CUBE卡享3%回饋小樹點(信用卡)無上限優惠。

國泰世華銀行觀察，今年國內外旅遊需求續熱，原CUBE卡提供的四大權益方案3%回饋無上限，加上CUBE App指定通路領券加碼回饋，有效吸引卡友出遊刷卡消費。統計CUBE卡上半年旅遊消費簽帳金額較去年同期成長逾4倍，海外消費亦年成長逾130%，飯店住宿也較去年同期成長逾120%。

進一步分析CUBE卡消費情況，有近20位卡友單月海外消費累計達百萬元以上，且有近五成消費集中在日、韓、新、泰等國家，主要消費類別為旅遊、服飾及精品購物。統計至目前，CUBE卡流通卡數已超過500萬張，較去年底成長逾40%。

此外，國泰世華針對戶外休閒、飯店客群推出加碼活動，當月壽星入住雲朗觀光集團飯店，選擇「慶生月」權益並於CUBE App領取加碼優惠，最高4.5%回饋，再享訂房96折+壽星小禮；於城市綠洲、漁拓釣具、墾趣、潛立方旅館、捷安特、捷安特旅行社、及輕旅泡泡潛水度假中心等指定通路，於CUBE App領取回饋後享最高2%回饋。

針對上班族、小資族最喜愛的藥妝通路「屈臣氏」，卡友於CUBE App領券後，每週六到屈臣氏門市消費最高可享5%小樹點(信用卡)回饋；另9月底前至麗車坊汽車百貨刷CUBE卡，領取回饋加碼享筆筆6%回饋無上限。