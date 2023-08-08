美國紐約1名50歲婦人本週一（7）傍晚在洛克威海灘（Rockaway Beach）游泳時遭鯊魚攻擊，大腿處留下一道非常深的傷口。救援人員隨即將她救出水面，止完血後緊急送醫，仍為脫離險境。目前紐約市警消還在使用無人機確認海灘附近的海域是否還有鯊魚活動，待確認後才會解除管制。

🇺🇸🦈 — JUST IN: A person is in critical condition following a shark attack at Rockaway Beach in Queens, NYC. It happned shortly before 6PM. pic.twitter.com/0Oj0qtZVyo — Belaaz News (@TheBelaaz) August 8, 2023

根據市立公園署表示，該女子在下午6點前後海灘附近的水域遭到襲擊，這是近期內洛克威海灘首起已知的鯊魚咬傷事件。救生員迅速趕到受傷的游泳者身邊，並將她從水中救出，並在急救人員抵達之前進行了初步的急救。救援人員在該女子出血嚴重的腿部上綁上止血帶。官方表示，她被立即送往牙買加醫院（Jamaica Hospital），仍為脫離險境。

紐約消防局（FDNY）表示：「雖然這是一個可怕的事件，但我們想提醒紐約人，洛克威的鯊魚咬傷事件極為罕見。我們對海灘保持警惕，並在發現鯊魚時及時淨空海灘人潮。」

紐約市警察局（NYPD）隨即宣佈淨灘，並以直升機搜索該地區，但未發現任何鯊魚。技術協助應變部隊（TARU）的1名成員在海灘上操作無人機。據消息來源稱，警察部門將與紐約市消防局今天（二）仍在使用無人機掃視是否有鯊魚的蹤跡，官方表示，洛克威海灘將延後開放戲水，根據情況可能會進行重新評估。

在更西邊的康尼島海灘，紐約市警察局自今年夏季初以來一直在使用監測鯊魚的無人機。近年來，皇后區和長島的鯊魚目擊事件變得越來越常見。最近一次鯊魚攻擊事件就在今年6月而已。