本名莊凱博的YouTuber「Gino勁宥」去年因強制性交罪被處4年10月徒刑，目前服刑中；他又被控，曾於2018年性侵另名女直播主，新北地檢署依強制性交罪起訴。

檢方調查，2018年7月16日，莊凱博和女直播主以及女直播主前男友吃完飯後，莊假借參觀女直播主新租房處，與女直播主返家。兩人進入屋內後，莊以體型優勢強壓女直播主，以手指性侵得逞。

事發後，女直播主向前男友及友人哭訴，還因身心受創就醫，她向新北地檢署提出告訴。莊凱博否認性侵，檢方勘驗相關事證，依強制性交罪起訴。

莊凱博去年間二度性侵同工作室的女直播主，一、二審莊坦言有發生關係，卻辯稱是兩情相悅。一、二審針對莊2次犯行分別處3年6月、3年10月徒刑，合併執行4年10月，最高法院駁回上訴而定讞。

他在入獄前發布影片認為自己是「人醜怎麼做都是性騷擾」，至今不被網友諒解，網友痛罵「這種人關進去剛好」。

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