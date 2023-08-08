716凱道集會訴求居住正義，民進黨總統參選人賴清德6日造勢時喊出三對策，還提及他當年第一次要買房時，沒有頭期款，找了以前班上同學幫忙，有的借5萬，有的借10萬，不用利息的之後再分期付款。媒體人黃揚明對賴的陳述做了一番事實查核，指出這棟1992年購入、位於台南市中西區的房子約32.47坪，賴申報的房地總價為560萬元，平均每坪約17.2萬。2021年1月賴賣了這棟起家厝，賣出的房地總價約是1,185萬元。

黃揚明今(8日)在臉書發文提到，賴清德前天在一場造勢活動上這樣說，「我當年要買房的時候，我也沒有頭期款，我找我們班同學，一個借五萬、一個借十萬大家湊起來...不用利息的，之後再分期付款，所以我知道那個過程，知道要買房子的人，他會面臨到的困難跟辛苦...」。

黃揚明指出，根據監察院財產申報資料，賴清德擔任台南市長時申報的名下房地產，這棟1992年購入、位於台南市中西區的房子，大約32.47坪大，賴申報的房地總價為560萬元，平均每坪約17.2萬，較當時台南市平均價格要高出一些。（1991~1995年，我國官方住宅調查數據，台南市平均房價約為每坪9.46萬元、平均總價約480萬元）

黃揚明表示，當時的賴清德33歲，結婚6年、在成大擔任醫師，長子賴廷與已4歲大，身為一家之主，買房成家再自然不過。因為那是一個人人都有夢、台灣錢淹腳目的時代。

黃揚明強調，買了這房子不到5年，賴清德決定從政，披上綠袍投入國大代表選戰並當選，步上不能回頭的政治路。2021年1月，賴清德賣了這棟他在台南的起家厝、同一年3月買入安平區的新家（購入房地總價為3,280萬元，截至去年12月底，背負房貸額度為1,507萬餘元。）。根據他申報資料顯示，起家厝賣出的房地總價約是1,185萬元。「以上，為賴清德的購屋事實查核。」