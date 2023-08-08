民進黨總統參選人賴清德雖擔任總統蔡英文的副手，但2019年賴清德在總統黨內初選挑戰蔡英文，也讓外界認為蔡、賴之間一直有心結未解。賴清德在7日播出的電視專訪中表示，他和蔡英文關係很好、私底下互動不錯，還曾邀請她到萬里老家吃飯。媒體人羅旺哲分析，賴接受專訪的目標就是與英系化解心結、拉攏英粉，並撕掉外界給他的台獨金孫標籤；羅也示警，民進黨已經走向團結，一旦整合成功，以民進黨上次八百多萬票的實力，打折後剩六、七百萬，就算非綠整合成功也不見得穩贏。

羅旺哲今(8日)在臉書發文分析賴清德專訪內容，點出賴的目標很明確，「拉英粉、化心結、撕台獨、求共識」，希望能夠跟英系化解心結、然後撕掉自己給外界台獨金孫的標籤」。

針對「拉英粉、化心結」，羅旺哲指出，賴清德在專訪中說曾邀請蔡英文到萬里老家，這個訊息背後不只要透露「英賴和解」，讓過去外界所說的互相猜忌「已成雲煙」，這也可能達成一種效果。因為賴清德現在民調卡住，如果要往上走，不只需要展現「尊英」，更需要「英粉」加持，畢竟民調上很明顯，民進黨雖然民調低，但蔡總統個人的民調，是高於民進黨。

羅旺哲續指，就是除了英粉之外，賴清德目前最缺的年輕人支持度。也希望藉由「尊英」，讓過去力挺蔡總統的年輕人回歸。

對於「撕台獨、求共識」，羅旺哲也提到，賴清德即將過境訪問美國，但先前的「走入白宮說」讓美方傳出對賴有疑慮，甚至可能影響賴的過境規格。羅認為，在這個時間點，賴清德必須不能再成為美中台之間的「麻煩製造者」。過去被說是「台獨金孫」，他現在說自己是「政治金童」，先把台獨標籤撕掉。

對於賴清德專訪說「台灣不屬於中華人民共和國的一部份，台獨就是稱呼自己的國名，有中華民國，有中華民國台灣，有時候也會用台灣來稱呼國家，這就是目前台灣的狀況」，羅旺哲表示，簡單講，這句話就是要追求台灣人對目前狀況的「最大共識」。總之，從一段專訪跡象來看，民進黨已經走向團結，也把賴清德本來自己的兩岸路線修正，減少爭議。

羅旺哲也在留言區補充，過去大家不斷討論，只要非綠整合，就能贏民進黨，但現在這句話，可能要打上問號。一旦當民進黨整合成功，別忘了上次選舉有八百多萬票的實力，即便打折剩下六、七百萬，就算非綠整合成功，也不見得能穩贏。