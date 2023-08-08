對於許多法律人來說，律師高考、司法官考試是人生很重要的關鍵。一位54歲公務員媽媽30年來都抱著考律師、司法官的夢想，不過礙於家庭、經濟因素遲遲無法實現，直到去年8月才在先生、孩子們的鼓勵下開始備考，近日第一階段考試完、對完答案後，她發現成績可能無法通過門檻，直呼「謝謝所有的一切，夢該醒了」，鼓勵其他考生二試順利，貼文曝光後引發熱議，不少法律人紛紛反過來鼓勵她明年繼續努力，否則真的很可惜！

原PO在Dcard發文表示，從小家貧、在鄉下生活的她，大學時考上中興法商，畢業後雖想繼續考律師、司法官，爸媽卻說「查某囝仔不用做那麼複雜的工作」、「考什麼試」，她只好回家幫忙包香菇包，之後也做過工廠、打雜工作，步入家庭、生小孩後，原PO雖然開始平凡的公務員生涯，不過心中仍抱著法律夢，偶爾下班後會去旁聽台北大學進修部的法律課，每次看到社會案件時，總會開始思考相關理論、論述。

原PO提到，去年8月起她在先生、孩子們的鼓勵下，決定參加今年8月的考試，早上上班、晚上看書，偶爾去學校旁聽，準備二試範圍的考題，直到今年6月初才開始準備一試範圍，雖然難度超乎想像，她還是一直準備到8月5日考試當天；隔天原PO開始對答案，發現自己總分是358分，歷屆一試通過門檻多是370分以上，她因此感嘆「謝謝所有的一切，夢該醒了」，感謝一路來幫她、鼓勵她的家人朋友，並鼓勵其他考生二試加油。

對此，許多法律人紛紛回應，「很久沒念兼職準備一年354其實還不錯，不考慮明年再考一次嗎？姐姐考上律師還可以當個20年，晚一點點不要緊的。兼職的話一試看補習班總複習我覺得效益滿大，整個範圍老師帶掃過一遍再做考古題，法感體系感會變好。休息一下再感受是不是想再拼看看，祝福你」、「這才是我們需要的國民法官，不是隨便路邊的草莽」、「有工作就繼續考吧，都有基礎了，放棄太可惜了」。