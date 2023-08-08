In 2020, Musk decided to sell his five grand houses and to have as his primary residence this spartan two-bedroom house in Boca Chica, TX, where we would meet and he would sit at this wood table and make phone calls. In my forthcoming bio, https://t.co/7JGHd10TEa, I explain why. pic.twitter.com/mLsAgdOdY1 — Walter Isaacson (@WalterIsaacson) August 6, 2023

近日美國傳記作家沃爾特．以撒克森（Walter Isaacson）在社交平台X（原推特）上發圖，展示了馬斯克價值5萬美元神秘出租屋的內部情況。這張照片展示了廚房與部份客廳場景，佈置非常簡約，許多網民評論認為，做為世界首富，這樣的住宅也太清貧了。

據《快科技》引述以撒克森在推特發文稱：「2020年，馬斯克決定賣掉他的5套豪宅，並把位於德州博卡奇卡(Boca Chica)地區的一棟斯巴達簡約風的2廳室房子作為他的主要住所。我們在那裡見面，他會坐在這張木桌旁打電話。」

報導說，馬斯克租來做為住處的這棟房子位於德州博卡奇卡地區的SpaceX發射場附近，照片中顯示出廚房和客廳的部分場景，可以看到馬斯克的咖啡桌上似乎有一把日本式武士刀、一個火箭形狀的物體或雕塑。另外，馬斯克之前被拍到穿過的一件特斯拉「Plaid Mode」夾克則掛在椅子上。

此外，有些眼尖的網友還發現這幢出租屋牆上掛著一張名為《驚奇故事》的科幻雜誌的海報，該海報售價32.83美元，描述大規模運輸太空船場景，顯示馬斯克的「火星夢」依舊在進行中。

報導表示，馬斯克曾於2020年宣佈他將出售所有的實物財產，不再擁有任何房產，數周後他的5套豪宅在Zillow上掛牌出售。2021年，馬斯克以3000萬美元的價格賣掉了他的最後一套房子，此前其表示已經開始從SpaceX租一套房子，價值為5萬美元，也正是此次曝光的這套房子。

推特上的網民對這間租屋留下各種評語，有網民稱：「男人會這樣生活，看不出有任何問題」、「武士刀很酷」、「當世界上最富有的人竟然沒有比我擁有更大的廚房時，讓我感到不安」、「不要對武士刀的存在輕描淡寫」、「我有一台與他一模一樣的冰箱」、「我去過豪宅。如果只有一個人，他們很害怕天黑後進入豪宅。小房子是最好的房子」、「簡單就是平靜」，中國網民對這間出租屋的回應比較直接：「世界首富住這個也太清貧了」。