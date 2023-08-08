橘焱胡同上半年台灣地區營收3.73億元，年增46.94%，純益0.33億元，創歷年新高。大陸地區營收0.77億元，惟受國內內需疲弱影響致部門損益表現不佳。
展望後市，橘焱胡同除既有品牌積極拓點，也正在積極洽談代理日韓優質新品牌來台，其中不乏台灣消費者出國必吃名店，或透過併購方式增加品牌數量擴大營運動能，也將持續發展聯名餐飲、空廚、線上商城及海外布局，多角化衝刺集團營收與獲利持續跳升。
興櫃連鎖餐飲集團橘焱胡同(2761)受惠於國內餐飲市場復甦、電商業務成長、新代理品牌與展店效益等貢獻，上半年合併營收4.50億元、年增51.15%，營業毛利2.12億元、年增58.54%，營業利益0.19億元、年增331.56%，歸屬母公司稅後淨利0.19億元、較去年同期由虧轉盈每股純益(EPS)1.32元，創歷來上半年新高。
橘焱胡同上半年台灣地區營收3.73億元，年增46.94%，純益0.33億元，創歷年新高。大陸地區營收0.77億元，惟受國內內需疲弱影響致部門損益表現不佳。
展望後市，橘焱胡同除既有品牌積極拓點，也正在積極洽談代理日韓優質新品牌來台，其中不乏台灣消費者出國必吃名店，或透過併購方式增加品牌數量擴大營運動能，也將持續發展聯名餐飲、空廚、線上商城及海外布局，多角化衝刺集團營收與獲利持續跳升。
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