橘焱胡同上半年台灣地區營收3.73億元，年增46.94%，純益0.33億元，創歷年新高。大陸地區營收0.77億元，惟受國內內需疲弱影響致部門損益表現不佳。

展望後市，橘焱胡同除既有品牌積極拓點，也正在積極洽談代理日韓優質新品牌來台，其中不乏台灣消費者出國必吃名店，或透過併購方式增加品牌數量擴大營運動能，也將持續發展聯名餐飲、空廚、線上商城及海外布局，多角化衝刺集團營收與獲利持續跳升。