啟坤8日表示，上半年合併營收較去年同期減少42.71％，主要受到下游客戶庫存調整，以及全球通膨影響終端消費需求，上半年稼動率降至5成左右，不過，受惠品牌長尾效益發酵，公司KBS品牌桿身佔整體營收達6成，上半年毛利率仍維持在5成以上的高檔水準，預估隨下半年消費旺季來臨，新品鋪貨需求增加，下半年整體營運可望重回成長軌道。

啟坤表示，公司多年來持續參與歐美各大巡迴賽事，長期於場邊近距離了解高爾夫球選手的需求，為選手量身訂作專屬的球桿，KBS品牌桿身已成為選手級高爾夫球桿的首選，而選手指定款更是高爾夫球桿新品銷售的重要參考指標，預估在高爾夫球職業選手與專業玩家在比賽表現持續精進的要求下，整體換桿需求及新品銷售可望持續增加，進一步推升公司高階KBS品牌桿身銷售量及市占率成長。

啟坤表示，公司趁景氣低迷期間，將營運焦點轉至新產品研發，上半年推出第一支碳纖維推桿後，公司已完成全系列碳纖維高爾夫球桿的研發與製造，是為公司產品布局的新哩程碑，未來將可提供下游客戶專業高爾夫球鐵桿及碳纖維桿兩大產品線，完整度更高的選擇方案。

由於碳纖維桿的材質輕巧，頗受年輕族群的青睞，而其設計工藝的門檻較高，單價及毛利率也較高，將可望進一步優化公司產品業務，挹注營收獲利表現。

啟坤表示，以目前下游客戶訂單及出貨狀況來看，公司7月份稼動率已回升至7成以上的水準，預估隨歐美大廠將推出年度新品，迎接感恩節及聖誕節的消費旺季，第三季起客戶新品鋪貨及回補庫存需求將明顯增加，公司下半年整體營收及獲利可望谷底翻揚，逐步增溫。