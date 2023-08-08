受到大環境通膨及經濟下行等因素影響，保健食品需求較去年放緩，晟暉上半年合併營收1.47億元，年減16％，惟產品銷售組合及成本結構穩定，毛利率達72％，營業利益5,236萬元，歸屬母公司稅後淨利3,906萬元。

晨暉指出，瞄準紅麴及益生菌多元產品線商機，近年積極展開擴廠計畫，預期汐止新廠明年上半年落成投產後運作，由於總產能可望增加一倍以上，在產品自製率提高中，將有助營運更上一層樓。

晨暉主力產品旗下ANKASCIN 568-R紅麴富含Ankaflavin和 Monascin新活性成份，主成分的紅麴產品今年更榮獲第三個衛福部健康食品「延緩衰老」功效認證，為市面上唯一同時榮獲「健康食品三效認證」的紅麴保健食品，下半年搭配品牌客戶更換新包裝，及強化樂齡族廣告行銷，預期將能再進一步擴大消費客群，增進產品競爭力。

另外，在海外市場部分，晨暉攜手台灣連鎖藥局龍頭大樹醫藥於馬來西亞成立合資公司，雙方合作的首款紅麴產品已於7月順利出貨紅麴原料至馬國，在站穩當地市場後，將逐步往更龐大的東協市場邁進。而在北美、歐盟及東南亞等地也陸續接獲原料訂單，公司也積極深化旗下益生菌、紅麴產品價值，與海外客戶合作打造全新的合作模式，確保公司之競爭優勢，並加速擴展海外營運版圖。