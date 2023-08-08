長榮海運（2603）今（8）日公告7月合併營收為234.24億元，月增5.84％，但年減62.70％，連續五個月維持在200億元之上，營運穩健；累計今年前七月合併營收為1,576.35億元，年減61.42％。

長榮為全球第六大貨櫃航運商，日前排名第二大馬士基（Maersk）第二季營收年減40％，並釋出對產業前景悲觀的訊息。馬士基認為，全球貨櫃航運需求降溫現象比預期嚴重，今年的貨運量恐萎縮1～4％，主因企業消化現有庫存，大陸經濟在趨緩，西方國家則面臨衰退疑慮。