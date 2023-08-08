Gambler(右)攜手潤少（左），聯手創作新歌〈阿爾法〉。（混血兒娛樂提供）

混血兒娛樂旗下歌手Gambler推出新作品。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹師弟Gambler攜手潤少聯手創作新歌〈阿爾法〉。從柬埔寨人肉被囚、到網路投資詐騙寫進歌曲，Gambler說： 「周圍蠻多朋友都有類似的經驗，不應該漠視這些事情，透過創作傳達想法。」

潤少分享很多年輕人不懂事，被人利用也渾然不知，誤入歧途。歌詞中提到「一個十七歲的弟仔一直背著後背包，後來才知道裡面是衝鋒槍」，這首歌在新聞發生之前就寫好了，看到有人受騙，除了在心裡幫他們禱告，也希望藉由歌曲要小心提防。

Gambler和潤少同為《大嘻哈時代》第1屆的歌手，潤少笑說當初比賽時兩人都已專攻匪幫說唱(Gangsta Rap)，沒想到最終決賽沒碰上面。Gambler則說聽聞潤少很久，只是一直沒機會交手，只在上節目聊過幾次天，那時就覺得如果一起搞首歌應該很合！這次〈阿爾法〉創作理念一拍即合，一下就寫好了。

新歌呼籲年輕人不應為了追逐金錢而不擇手段，應該腳踏實地、認真對待生活，Gambler說： 「小時候不懂事跟壞朋友們亂來，還有在西門町追砍一個角頭，現在已經浪子回頭，有對這些不好的事付出代價。歌曲發表後，有些歌迷好像有點誤會我們的意思，以為我們是在提倡這些事，但我們是希望大家小心求職陷阱，不要因為一時利益而沖昏頭！」

Gambler私下也十分孝順，他說： 「賺到錢會買個房子，讓爸媽不用再走老公寓，每天爬很高的樓梯。」潤少則是要買台阿爾法請司機載媽媽去菜場買菜。加入混血兒娛樂，成為玖壹壹的師弟約一年多的時間，Gambler說：「春風時常耳提面命要他們多寫歌，因為每寫一首歌都像買彩票，多寫一點中獎機率就高。」