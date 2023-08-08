在成都世大運摘下男子400公尺跨欄金牌的竹縣體育健將彭名揚，8日傍晚搭機返台，立委林思銘與彭名揚的父親彭煥樹及親友們專程前往機場接機。林思銘表示，他代表竹縣鄉親們歡迎竹東飛毛腿彭名揚載譽歸國，與感謝他把新竹、台灣的名聲帶到國際上。

目前就讀國立體大的彭名揚，5日在成都世大運田徑男子400公尺跨欄決賽跑出48秒62摘金，打破高懸22年全國紀錄，成為首位奪世大運400欄金牌的台灣選手，也確定進軍明年巴黎奧運。

與彭名揚同為竹東人的林思銘表示，聽聞彭名揚成功奪下本屆次大運金牌，真的備感光榮。亞洲選手要在世界田徑賽項目中脫穎而出，相當的不容易，期許彭名揚在明年的巴黎奧運比賽中繼續有亮眼表現。

這次彭名揚在世大運跑出今年亞洲第2快的出色成績，顯見我國運動健將的堅強實力，林思銘強調在國會將全力督促政府更加重視我國運動選手的權益，讓選手的運動生涯無後顧之憂，全力進軍國際。

本屆世大運，台灣隊共奪得10面金牌、17面銀牌和19面銅牌，共計46面獎牌，創下自2017年台北世大運以來的歷史佳績。