第42屆瓊斯盃女子組賽事，連勝中的日本隊8日面對勝場尚未開胡的伊朗隊，雙位數領先在第4節被追到只剩6分，所幸關鍵時刻連得5分關門，日本隊59比46順利守住4連勝，伊朗隊則是4連敗。

儘管在瓊斯盃面對冠軍熱門日本隊，目前墊底的伊朗隊就算前兩節單節得分個位數、上半場合計只得13分、面臨23分大幅落後仍不放棄，第3節起在年僅18歲的瑪哈拉（Abedi Mahla）得分帶動下吹響反攻號角，第3節打出18比10攻勢縮小分差，並在第4節尾聲追到46比52只剩6分差距，頓時被打亂節奏的日本隊還好及時回神，先三分命中止血，再投進兩分，以5比0小高潮守住勝利。

賽後伊朗隊卡波吉安妮（Eleni Kapogianni）肯定球員鬥志，認為球員雖然年輕、國際賽經驗較少，但隨著比賽進行努力學習、進步，從下半場的表現也可以看出球員經過上半場的震撼教育收穫不少並適應對手，並在下半場不放棄追分，她以球員的表現為榮。

全場攻下14分的瑪哈拉則說，自己很年輕，第一次在成人國家隊比賽遇上日本隊，自己的準備就是徹底執行教練告訴她的戰術，一旁的卡波吉安妮笑著說：「瑪哈拉是我們的『巨人寶寶』。」

瑪哈拉並說，這是她第一次來台灣，覺得台灣是很美麗、很乾淨的國家，在這裡度過的時光很滿意、很開心。

結束瓊斯盃賽程後，伊朗隊就會前往泰國曼谷參加亞洲盃女籃二級賽事，卡波吉安妮相信只要百分百準備好，只要給機會，這群年輕球員也會展現她們的天賦，她也相信球員表現會越來越好。