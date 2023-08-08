民進黨總統參選人賴清德表示，台灣與大陸雙方定義的台獨有所不同。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲直言，台灣沒有一天被中華人民共和國統治過，我們是民主國家，主權當然在民中華民國即便在風雨中也依然存在，這些「事實」，如今卻變成賴清德口中的台獨「理念」，簡直不倫不類，鬼扯到極點，呼籲台獨金孫千萬別禍延子孫。

賴清德日前專訪時表示，「土豆」在中國是馬鈴薯、在台灣是花生，雙方定義的「台獨」也有所不同，他所謂的「台獨」在台灣社會的共識就是「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「是屬於全體台灣人民所共有的」；他也強調，中國要併吞台灣不是近期的事，歷任民進黨總統都想穩定兩岸關係，只是「中國願不願意而已」。

黃子哲表示，賴清德對台獨的有了新解，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，台灣這一塊土地的所有權屬於台灣人民全體所共有的，還用土豆在兩岸的意義不同，拿來比喻「台獨」也是如此，這種詮釋簡直比九天玄女還玄，如果這說得通，台獨教義派就可以通通解散了，搞那麼久是在瞎忙什麼，賴清德怎麼對得起那些並肩作戰的台獨戰友呢？

黃子哲表示，2007年民進黨通過「正常國家決議文」中，要推動台灣「正名、制憲」是不是台獨？賴清德是不是這份決議文內容的九人起草小組成員之一？2017年賴清德當上行政院長後，在立法院答詢時稱自己是「務實台獨主義者」，2019年甫卸任後在「台灣制憲基金會」上，還說制定「新憲法」的時間已到，這些說法或主張與「台獨土豆論」難道是一樣的嗎？

黃子哲強調，事實上賴清德追求的台獨，就是正名制憲的法理台獨，過去如此，現在如此，未來也是如此，用再多選舉語言也遮掩不了，賴清德這個「台獨金孫」的金字招牌，再多謊言也無法消弭各界的「疑賴論」，尊重賴清德的政治信念與價值，但人民關心的是，這個「台獨金孫」千萬別「禍延子孫」。