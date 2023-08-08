晶鑽表示，由於醫美集團客戶對音波治療儀、提美拉全系列等產品的拉貨力道強勁，以及Ronkyla容脂注射劑新品上市效益的帶動，上半年營運表現亮麗，毛利率、營益率、稅後淨利率同步走升，分別達45%、14%、10%，較前一年度的44%、11%、9%，呈現「三率三升」。

總經理謝佳憲指出，根據國外研調機構的推估，醫學美容已躍升為全球第三大產業，僅次於航空與汽車業，過去十年的平均複合成長率超過10%。近年台灣醫美市場規模也突破新台幣600億元，成長軌跡與全球同步，而在抗老需求有年輕化趨勢下，預估未來仍有相當大的成長潛力。

謝佳憲說，晶鑽採取自有品牌與代理雙軌併進策略。主打的「提美拉」是唯一獲台灣衛福部食藥署（TFDA）核准上市的本土拉提線材，適應症為中臉拉提手術，可暫時性固定臉頰皮下脂肪層和表淺肌膜系統。近期「提美拉」再獲TFDA同意增加規格，從3種規格擴增至4種，強化產品線組合。

「提美拉」今年將加速拓展東南亞市場，繼6月首度赴海外參展並簽署經銷授權合約、成功插旗泰國市場，8月初再參加越南國際醫藥展，看好越南近年快速成長的人均所得與經濟體規模，將依循泰國模式，尋找優質合作夥伴共同推廣。

另外，在代理經銷部分，目前產品線涵蓋音波拉提、肉毒桿菌素注射劑，以及Ronkyla容脂注射劑等。其中，Ronkyla容脂注射劑是第一個由本土自主研發與製造的減脂產品並獲TFDA核准上市，適應症為改善成人頦下脂肪（雙下巴）堆積所致的中度至重度隆起或肥厚的外觀。該產品是推升公司上半年營收與獲利成長的動能之一。

有鑑於解封後的醫美需求持續回升，晶鑽樂觀看待下半年營運將延續成長動能，全年營運有機會再創新高。