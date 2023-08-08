陳建仁疑藉天災酸南投 「他」提張善政1舉動嗆蔡政府

卡努颱風重創南投、高雄等縣市，災況造成部分道路阻斷，持續搶通中。但行政院長陳建仁7日在誇讚高雄市長陳其邁防災超前部署之外，竟還說「有些縣就不是這樣，沒有辦法超前部署」，暗酸南投引來爭議。粉專「興趣使然的路人」舉桃園市長張善政過去當行政院長，視察台南震災時喊出一條心共同面對，還說跟時任台南市長賴清德是難兄難弟。網友看了直呼「建仁真的是表面笑笑，背後捅刀」、「陳建仁不如張善政」。

興趣使然的路人7日在臉書發文對照，提到陳建仁視察救災狀況時說：「高雄這邊有超前部署，所以呢，我們所有該撤離或者該後送的都已經做得很好，特別是一些有病的人能夠後送，不像說是在南投，我們看到後來還有幾位、8位糖尿病的病人需要緊急後送，可是那個時候就已經很困難，所以如果有前瞻的部署，能夠超前的來採取行動會很好，這個我們真的要謝謝陳市長他的高瞻遠矚。」

興趣使然的路人也指出，2016年在造成台南維冠大樓倒塌的地震發生後，時任閣揆張善政南、北兩頭跑，除了到台南勘災、探望受傷民眾，也到新北市新店的中央災害應變中心指揮救災，張善政在地震發生後曾指出，過去和台南市從登革熱、寒害一直以來都是一條心共同面對，中央一定會和台南市合作全力救災。張善政當時說：「我跟賴市長可以說是難兄難弟，兩人之間沒有隔閡。」也獲得時任台南市長賴清德發文感謝。

「聽說兩位行政院長裡面，有一位是聖騎士？」興趣使然的路人直酸。網友表示「整天好笑在侮辱天主耶」、「南部水災期間腳勤的建仁口罩哥遊金門」、「建仁真的是表面笑笑，背後捅刀型的」、「建仁就是腳勤，坦白說，我越來越看不到他普世的溫暖。政治會改變一個人的」、「陳建仁不如張善政」、「剩歧視了啦」、「朝堂建仁多，善政的通常沒好下場」、「他真的很盡力當好黨的行政院長」、「一肚子拐」。