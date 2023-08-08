富邦人壽四度蟬聯保險信望愛獎「年度最佳壽險公司獎」至高殊榮、備受肯定，也榮獲「最佳保險專業獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳商品創意獎(精準守護)」、「最佳整合傳播獎」、「最佳通訊處獎(中雅通訊處)」及「最佳保險成就獎(中耀通訊處業務總監鄭鳳嬌)」等，共計14項榮耀（囊括9大獎、5項優選），創台灣壽險業界獲獎第一紀錄！

身為服務超過500萬名保戶的國民品牌，富邦人壽展現當責貢獻台灣，為首家企業投入川廢調查，亦長年捐助微型保單嘉惠逾10萬人，也運用趣味街訪和數位手法，不斷強化民眾的風險意識，因應國人健康問題，結合外溢機制推出精準治療癌症保險，填補高端治療經濟所需，亦導入保險科技應用，優化服務流程、提升作業效率，致力提供友善的金融保險服務。

富邦產險本年度則榮獲「最佳保險專業獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳商品創意獎(富邦產物初次罹患癌症特定治療費用健康保險)」、「最佳保險成就獎(企業保險資深副總經理林國鈺)」與「最佳專業顧問獎(新種保險商品部協理王範萱)」、「最佳通訊處獎(企業保險營業五部)」等8項大獎，以及「最佳通訊處獎優選(企業保險營業一部)」1項優選的肯定，自同業脫穎而出，蟬聯保險信望愛獎最大贏家，為獲獎數量最多的產險公司。