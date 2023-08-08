國民黨全代會正式徵召侯友宜為2024年總統參選人，新北市第八選區（中和區）由張智倫出馬角逐立委，張智倫與在地里長聯名今（8）日傍晚於中和南勢角捷運站旁，掛出第一面與侯友宜合體的看板，呼籲「總統力挺侯友宜、立委支持張智倫」，力拚中央、地方「雙輪替」。

張智倫指出，2024總統與立委選舉結果對台灣未來發展極為重要，高達6成選民期待政黨輪替，因此里長聯誼會長謝森儒及全體里長共同推薦侯友宜與張智倫，希望團結達成政黨輪替目標，「這是新北市第一面總統、立委與里長聯名的看板，意義非凡。」

張智倫表示，如今侯友宜民調支持度反轉向上，未來將陸續提出多項福國利民的政策，相信一定可以獲得更多選民認同。

另外，張智倫強調，「團結一致，才有更大的力量」，這面與侯友宜合體的看板，就是凝聚力量的開始，並給予侯鼓勵與溫暖，相信在侯友宜帶領下，明年定能打贏選戰，達成政黨輪替、國會過半的目標。