世界客家博覽會台灣館150米全台最大光雕秀登場。(呂筱蟬攝)

世界客家博覽會台灣館150米全台最大光雕秀登場。(呂筱蟬攝)

世界客家博覽會台灣館150米全台最大光雕秀登場。(呂筱蟬攝)

2023世界客家博覽會將於11日開展，精彩活動不只在白天，展覽期間台灣館晚上更熱鬧，外牆天天都有絢麗的光雕秀投影，為民眾帶來耳目一新的客家文化聲光視覺饗宴，桃園市長張善政今晚首次開箱，他也說，可以看到台灣館牆面上超過150米最大的立體光雕秀就要開始，請民眾到訪世客博拭目以待。

張善政表示，８月８日世客博試營運，晚上舉辦光雕啟動記者會，希望大家可以看到台灣館牆面上超過150米最大的立體光雕秀就要開始，立體光雕秀由王奕盛老師創作，另外還有8個短一點的光雕秀會陸續端出，希望在66天世客博展期中，給大家美不勝收視覺饗宴，請大家拭目以待。

客委會副主委周江杰則說，2023世界客家博覽會除了主題館世界館和台灣館之外，非常感謝桃園市政府製作每不勝收的光雕秀，非常感謝王策展人對於台灣客家文化相關活動內容蒐集，也看到紙傘跟尖炮城比較是六堆地區客家文化，隨著開展時間會陸續將台灣各地相關客家內容，透過光雕方式來表現給國人欣賞，希望台灣同胞與海外朋友，再8月11日開展以後到10月15日66天都能夠到世界客家博覽會。

台灣館光雕全長157.2公尺，是全台最大裸視3D投影，引入客家文化內涵，展現世界級的藝術饗宴。光雕節目內容以8分鐘《回庄》精彩主秀、8隻不同的客家元素光雕秀，以及充滿科技現代感設計的循環秀所組成。其中主秀邀請世界獲獎無數的影像設計師王奕盛擔任策展人，用電影敘事手法與配樂營造觀眾情感共鳴。

裸視3D的觀影體驗活透過桃園會展中心L型外牆，道出在外打拚的客家子弟，被來自家鄉窩心客語關心訊息，喚起的思鄉之情，帶領觀眾跟著主角感受客家的溫暖與親切，此次畫面中出現許多台灣街景與元素，搭配輕快客家特色音樂，希望讓觀者更能投入其中。

此外，8支短影片光雕秀《客庄記事》由賀喜娛樂策畫，藉由8隻不同客家特色的主題，傳達教育與文化傳承的意義。循環秀則以染色燈、光束燈及雷射，燈光的層層堆疊打造專屬此場域的炫彩循環秀，搭配氣勢磅礡的音樂音效，直達天際的光束引領目光，讓參展民眾有嶄新的視覺及聽覺感受。