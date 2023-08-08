據《日本時報》(The Japan Times)在8月6日的報導，日本防衛省正在考慮將川崎C-2 運輸機(Kawasaki C-2)，加裝「快速龍」( Rapid Dragon)投射裝置，使其具備發射遠程飛彈的能力。簡而言之，這使得運輸機成為一種轟炸機。

「防衛省正在考慮引進一種空射式飛彈，其飛彈被抛投之後，在墜落過程中於空中點火。這種發射方式不需要對飛機進行重大修改。而美國也正在開發相關技術。」

報導稱，這項改裝計畫的目的，是提高日本對遠程防禦能力，並使用這些巡弋飛彈，在反擊行動中攻擊敵方基地，例如敵方的飛彈發射場。

快速龍飛彈投放器，在降落時投放飛彈。(圖/Lockheed Martin)

報導所提到的空中抛投，應該就是美國空軍特種作戰司令部(AFSOC)研發的「快速龍」投射器，先前已在MC-130J 特戰運輸機上實驗過，它外表看起來像是空投物資用的籃子，從運輸機尾門被推出後，會張開降落傘減速，但是在降落過程中，「快速籠」上面的飛彈會陸續點火發射，很快調整姿態，從垂直朝下轉為水平飛行。

在美軍的實驗中，「快速籠」投放了射程過360公里的AGM -158 聯合空地遠攻飛彈(JASSM)，及其增程版本AGM-158B(JASSM-ER)，其射程超過1000公里。這2飛彈具有多重尋標能力，包括慣性導引、GPS與終端紅外線導引。

日本可能會改用自己的飛彈，比如研發中的12型地對艦導彈，射程達到1000公里，其空射版本也正在開發中。

川崎C-2是一款遠程雙引擎運輸機， 載重20噸，能夠運載110人，航程約7600公里。日本航空自衛隊訂購了22架，目前已完成14架。