夏克立和黃嘉千去年結束16年的異國婚姻，未料兩人不歡而散，分別在加拿大、台灣打離婚官司，家事成為外界討論焦點，時常評論時事的網紅廣告小妹（凡槿），今（8日）也發文力挺黃嘉千，更預告要開罵夏克立。

廣告小妹之前才說發文預告接下來要開罵夏克立，放話「你們是不是沒看過我罵人？晚來了五年…」，她也強調其實很避諱談夏克立，「他曾經在我心裡很美好。我粉的人又崩了一個，很難過，不想面對。」

不過雖然廣告小妹已站隊黃嘉千，但她仍看不慣那些說夏克立賣慘的人，「在加拿大背那麼多房貸，真的就是很慘啊」，直言「哪怕他在我心中已不再美好，該講的我還是想講」。

夏克立去年和黃嘉千在在加拿大、台灣打離婚官司，日前加拿大的離婚官司部分判決結果出爐，法院判夏克立被黃嘉千指控的罪名不成立，事後他接受訪問，表示因為官司問題接不到工作，還因為被控家暴遭警方「抓去囚禁、過夜」，出來後身無分文，還跟一群流浪漢睡在橋下。

對此，黃嘉千友人反批夏克立賣慘裝可憐，並表示他在溫哥華還有3間房，夏克立也拍影片反擊，表示自己確實擁有4間房，但因為沒工作還不出房貸，黃嘉千又不願意簽字賣房，都是跟銀行借錢還房貸，負債累累。

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