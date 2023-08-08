方季惟、周治平8日一同舉辦演唱會記者會，宣布各自將在9月10日於Zepp New Taipei開唱，2人分別在白天、晚上演出。昨適逢父親節，周治平育有3個兒子，兒子們有送禮祝福？他笑說，從沒收過父親節禮物，也不知道兒子們有沒有準備，更自虧，連他都不記得昨天是父親節。

周治平的小兒子年僅14歲，遺傳音樂天賦，目前就讀音樂班，他憶起，小兒子4歲時，父子曾同台唱歌，互動逗趣，如今小兒子長大後，會想邀約小兒子再度同台？周治平打趣說，「這次演唱會有問他要不要上台，但他是『打死都不幹』。」加上小兒子正值叛逆期，「（兒子）他看到我都是不屑的眼神」，雖然兒子在家有時會哼唱他的歌曲，卻只要一看到他就會故意不唱了，並透露，小兒子很愛聽日本動漫歌曲，他有時候也會陪著兒子一起欣賞日文歌，未來會讓兒子出道？他直言，尊重孩子的興趣、意願，不會過度干涉小孩的人生。

方季惟是90年代當紅玉女歌手，曾唱紅〈悔〉、〈想你想到夢裡頭〉等，她近來積極運動保持體力，每天會做瑜伽、跑步機運動1小時來鍛鍊體能；重視服裝造型的她在家特別親手縫製衣服上的水鑽，被封為「織女」，她幽默說，演唱會上會有牛郎（舞者）同台，也有嘉賓助陣，預告，嘉賓是小鮮肉，「他還在拍戲，名字裡有一個『謙』字。」