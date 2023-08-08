檢察總長邢泰釗今天下午邀集台南地區的檢警調廉移民等單位，在歸仁警分局召開2022年九合一選舉查察工作檢討與策進會議。（台南地檢署提供／洪榮志台南傳真）

檢察總長邢泰釗今天下午邀集台南地區的檢警調廉移民等單位，在歸仁警分局召開2022年九合一選舉查察工作檢討與策進會議，除肯定各單位在去年地方選舉展現的查賄成效，也提醒此次總統及立委大選，須加強查緝選舉賭盤、境外資金與滲透來源、假訊息及深偽影音等不法介入選舉。

另外，與會單位也分別針對此次總統、立委選舉，目前掌握的情資進行分析，並交換意見、凝聚共識，提升選舉查察能量。針對各單位提出的檢舉情資、檢舉獎金核發等問題，最高檢察署也將一併帶回交由專案小組討論、修正，以鼓勵勇於提出檢舉的民眾。

會中，台南地檢署檢察長鍾和憲表示，此次選舉有別於去年舉辦的地方選舉，依過往查賄經驗及目前政經情勢預判，除了傳統的賄選行為態樣外，境外勢力資金及選舉賭盤介入選舉，更是查察的工作重點，各查察機關務必依所訂的查察策略計畫，落實執行，速查嚴辦。

鍾和憲還說，針對涉有犯罪嫌疑的假訊息案件，應該迅速掌握情資，妥適、優先處理；對於誤導民眾的事，必須即時主動澄清說明。至於利用深偽影音散布參選人不實訊息的案件，可能在此次總統、立委選舉中出現，將嚴重影響選舉公平，各查察機關應特別注意，強化執法。對於境外勢力資金介入選舉，也是重點工作。

此外，各單位還應針對高風險熱區積極布雷，並強化反賄選宣導，鼓勵民眾檢舉賄選；檢察官也會站在第一線查賄，各單位應努力提報賄選情資，由檢察官指揮強力查察。

至於台南發生過319槍擊案及88槍擊案，鍾和憲也認為，查賄工作最重要的是要把態度與決心展現出來，秉持「有聞必查」、「有據必辦」的立場，以「無底線」、「無上限」、「無時限」的執法決心，積極辦理各項妨害選舉的查察及宣導工作，以維護公平選舉，還提醒與會機關務必保持「行政中立」並「公正執法」。