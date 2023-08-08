兆豐銀行表示，本聯貸案主要供富強鑫償還金融機構負債、充實營運資金暨發行國內有擔保公司債，由兆豐銀行統籌主辦，第一銀行、土地銀行、台北富邦共同主辦，尚包括永豐銀行、玉山銀行、合作金庫、臺灣銀行及國泰世華等超額認購達1.71倍。本聯貸案將富強鑫相關ESG指標納入聯貸授信條件，鼓勵公司積極達成ESG目標。

簽約儀式由兆豐銀行胡光華總經理及富強鑫王伯壎董事長出席共同主持，期間特別安排於簽約典禮結合ESG永續倡議行動，由富強鑫簽署「永續發展宣言」，發揮宣示效果。

富強鑫成立至今已近半世紀，為國內最大塑膠射出成型機知名廠商，以自有品牌「FCS」行銷海內外，產品屢獲台灣精品獎、研究發展創新優等獎，並通過多項國際認證，為業界少數具產製4,000噸以上大型射出成型機能力的廠商。富強鑫受惠於汽車部品、運動產業、民生用品等產業訂單推升，2022年度營收獲利創近5年新高，富強鑫亦積極開拓綠色替代材料及成型新技術的業務布局，同時進行產品銷售組合優化，再加上杭州灣新廠進入試量產，未來在新產品、新訂單、新產能三箭齊發的引擎動能下，整體營運獲利將再續創高峰。

兆豐銀行致力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能、水資源回收系統、電動車等ESG聯貸案，自2021年訂定目標起，綠色與永續投融資金額已成長逾兩成，截至2023年6月底，累計已超過新臺幣7,210億元。