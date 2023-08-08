脫口秀男星賀瓏近期參加辯論實境節目《全明星辯論會》，言詞犀利的他上場就砲火猛烈，調侃侯昌明、蘿莉塔、前主播朱琦郁等人：「侯昌明自稱全方位藝人，但他的作品大家卻說不出來」，對此陶晶瑩在節目上勸說要保留一點溫暖，這讓自媒體出身的主持人凱莉也忍不住發表觀點認為「是要讓我們練習辯論還是在教導我們做人的道理？」

凱莉和Ken共同主持《百靈果News》，兩人默契且清晰的口條吸引61.8萬網友訂閱，而凱莉近期登上《全明星辯論會》擔任白隊辯論選手。日前黑隊成員賀瓏以機關槍式攻擊對手，使用藝人辛龍和劉真作為辯論的例子，表現方式遭到大量討論，一派認為辯論只需清楚闡述觀點，一派認為辯論不應該戳人痛處，賀瓏的表現讓評審陶晶瑩勸說：「你已經夠強了，但還是要保留一點溫暖 ! 」

這番話讓敵對凱莉發表不同意見，她在粉絲專頁「凱莉蹲下去」表示錄製過程中很少發表真實想法，但太多人討論讓她有點忍不住，凱莉直言：「我先說，我認為所有人都很努力的在扮演好自己的角色。但問題也在於我們到底要扮演什麼樣的角色？這個節目明顯就是一場『辯論賽事』，論點的設計也都是刻意要讓黑白兩隊有觀點上的對立。」

但卻因為賀瓏辯論內容踩到某些人底線，認為被冒犯就開始檢討賀攏，節目宗旨突然強調「好好說話」，而不是「辯論」，讓凱莉納悶喊話：「請製作單位及評審團要不要說清楚，這到底是一場辯論比賽還是Ted演講，是要讓我們練習辯論還是在教導我們做人的道理？要討論的到底是賀瓏舉的例子在辯論上是否恰當，還是是否符合演藝圈待人處事的原則呢？身為這次的參賽者，我從頭到尾都感到很混亂。」貼文一出，吸引許多網友認同，多人表示應該專注於辯論技巧上，辯論本來就是需要強而有力的觀點。