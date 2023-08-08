今年第6號颱風卡努遠離台灣後，先是回馬槍轉往沖繩，接下來將直撲韓國，其路徑讓專家直呼「一個颱風搞死台、日、韓氣象局」，而今年第7號颱風蘭恩於今（8）日上午生成，將朝著日本前進，專家預估有蛇行的可能，恐怕會讓日本氣象廳很傷腦筋。而雖然蘭恩對台灣沒有影響，不過到周休假期前（8/12、8/13），台灣的天氣還是相當不穩定。

天氣分析師吳聖宇今日在臉書粉專發文指出，「長壽颱風」卡努已經拐了第3個大彎，在陸地之間閃躲許久，預估未來會撲向韓國，「可說是一個颱風一次搞死台、日、韓三個氣象局」。吳聖宇說，今年第7號颱風蘭恩似乎也有樣學樣，「路徑好像也想要蛇行一下」，恐怕會讓日本氣象局大傷腦筋。

至於颱風蘭恩會不會威脅到台灣？吳聖宇表示，依據目前預報來看，對台灣不會有影響，反倒是對日本威脅頗大，若有民眾本周末到下周要前往日本，要多加留意颱風的最新動態。

吳聖宇進一步說明台灣的天氣，主要還是受西南風、低壓帶影響，周五前天氣都不太穩定，尤其周四、周五降雨特別顯著，要到周休假期太平洋高壓增強西推，讓季風低壓向西移動，屆時西南風水氣才會減少，各地天氣轉為穩定。

中央氣象局表示，原位於日本東方海面的熱帶性低氣壓，今日上午增強為今年第7號颱風蘭恩，由於環境適合其發展，可能在周四（8/10）發展成中度颱風，將朝日本移動，對台灣無影響，而蘭恩颱風也和今年第6號颱風卡努相距1千多公里，兩者不會互相影響，也沒有雙颱共舞的跡象。