德州一對老夫婦，因家裡的冷氣機在發生故障，又因一時間沒有錢又不好意思跟家人開口，等到銀行貸款放款，預約好的修冷氣業者到場時，才發現警消已應已經在現場，2夫婦已經活活熱死。72歲的蒙韋·伊森 (Monway Ison) 和 71 歲的雷蒙娜（Ramona Ison）被發現熱死在家中，靠近他們愛犬的屍體。

據《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，伊森夫婦一時之間沒有足夠的錢立即修理冷氣，所以就等待著貸款放行，而等到6月15日銀行放款後，等到隔天（16）修理工抵達時，才看到醫護人員已經檢查他們的屍體。

伊森夫婦的經常一起出遊的好鄰居菲利普斯（Eddie Phillips）那天沒有看到這對夫婦帶著他們心愛的狗出去遛狗，他就撥打了911 。

菲利普斯向媒體表示，在等待維修期間他有歡迎2佬去他家等一下，或者可以借移動式冷氣給他們，但老夫婦拒絕了，可能他們覺得在炎熱的德州生活很久不怎麼怕熱。

這對夫婦的女兒羅克珊娜 (Roxanna Floods) 告訴媒體：「他們正在收拾東西準備離開，從他們被發現的現場來看，我認為爸媽覺得真的太熱了，是時候趕快離開，但已經為時已晚。」

「我讀過有關炎熱天氣會讓人感到多麼恍神、多麼疲憊以及需要注意的所有症狀的文章。我認為他們一時間不知道要注意什麼。」

文章來源： Elderly Texas couple died after air conditioner broke during sweltering heatwave and they were too embarrassed to ask for money to fix it, stricken daughter says
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