許淑華頒發感謝狀給軍方救災代表，同時喊話中央盡速增派300國軍弟兄協助南投災民重建家園。南投縣政府提供

南投縣政府今天舉行災後首場縣務會議，縣長許淑華要求道路搶修、農損救助、原鄉簡易自來水全面復建後，接著就是災後重建，受災部落環境清潔消毒及家園整理，她在會中焦急喊話中央，指她向中央爭取300名兵力救災至今仍未到位，她喊話中央體諒災區災民年老病弱與困境，盡速增派國軍投入部落協助災民重建家園。

許淑華說，卡努颱風重創南投，為此她向中央爭取兩項緊急需求，第一項直升機空投物資及空中載運病患老弱災民，已經發揮最大的效果，第二項是請求中央增派300名國軍弟兄，協助部落環境復原及災民家園整理的部分，「但至今仍無消息，讓我非常焦慮！」

她喊話中央，希望中央可以重視受災部落災民的艱困與老弱成員體力的侷限，讓國軍弟兄協助南投縣政府，投入部落環境衛生復原及災民家園整理的當務之急。

許淑華說，隨著台14線埔霧公路搶通，仁愛鄉電力修復已超過9成5，只剩百餘戶因路斷仍未復電，隨著電力電訊修復，更能掌握災民狀況與需求，大型機具也能進入受創部落加速救災。

力行產業道路42.6K到46.2K今天下午2點已經搶通，投83線萬大水庫附近路基嚴重流失，原本需3天才能搶通部分，也在今天下午5點提前搶通，只是上述兩條道路為求安全，僅開放上午7：30~下午6：00，遇到大雨或坍方會隨時封閉，請民眾配合。

另投85線聯外道路因平靜橋毀損難搶通，短期內部落還是需從農路從清境方向維持對外聯絡。

許淑華在會議中感謝中央、各縣市政府及民間團體協助救災之際，也不忘向中央爭取將南投縣全縣列入農災現金救助範圍，各項農損提報中央爭取加速救助金核撥，仁愛、信義全鄉受災或缺乏簡易自來水再盤點後提報中央，徹底解決部落民生用水的問題。

另對於民眾熱心捐贈詢問電話不斷，縣府已公布卡努風災捐款專戶及物資集中點，如有捐款縣府將進一步援助邊緣弱勢受災戶；至於民生用品類等一般物資已經足夠，後續重建家園所需床架床墊等，縣府會動支經費提供協助。

面對縣長喊話，十軍團立刻做出回應表示，國軍承擔災害防救任務責無旁貸，依「國防部災害應變現行作業程序」，除派遣情蒐官、聯絡官至各區（鄉、鎮、市）實施災情蒐報，並與縣市政府保持密切聯繫，地方政府若有兵力需求，直接向作戰區申請，即可立即調度兵力。

二、仁愛鄉目前刻正處理道路搶通作業，國軍積極協助執行物資運補及人員後送等任務，尚未接獲縣府300員兵力申請需求，將持續掌握聯繫，全力支援，以迅速恢復人民正常生活。