台塑化（6505）表示，沙烏地阿拉伯把7、8月額外減產100萬桶/日延長至9月，且不排除繼續延長或擴大減產，加上俄羅斯原油出口9月減少30萬桶/日，近期出口已逐步減少50萬桶/日至300萬桶/日，使油價下檔支撐強勁。在美國通膨逐漸下降，經濟可望逐漸回穩，各機構預期下半年供需短缺100～200萬桶/日，將使油價保持穩健。

台塑化煉油廠8月份煉量預計45.4萬桶/日(84％)，第三季平均46.2萬桶/日(86％)；輕油裂解廠OL#3於8/2開始進行年度定檢，預計輕裂廠平均產能利用率為52％。

台塑董事長林健男指出，大陸政府極力振興內需，為下半年營運添動能。印度近年基礎建設、廠房及住屋等營建需求增加，預估PVC年需求成長率從過往6~8.5％提高至10％以上。在第三季開工率從84％提高至87％，搭配大陸、印度等市場升溫，預期8月及9月營收高於7月，第三季營收更上層樓。

南亞董事長吳嘉昭認為，美中等大型經濟體眾多訊息皆透露出市場信心正逐步走穩，南亞各項產品接單情況皆有改善。電子消費新品進入備貨旺季，2EH、DEHP、DOTP等可塑劑產品因下游塑膠加工業需求增溫，訂單成長，預期8月營收續揚，第三季營收較第二季略增。

台化董事長洪福源說，受惠市場轉趨活絡，7月營收表現比預期好，預料8月營收比7月好，第三季營收比第二季好轉、推進。看好芳烴產品(苯、PX等)獲利尚可，聚酯也可；SM、苯酚與丙酮7月受惠同業減產及下游需求略有改善，價格上調，會逐步提升開動率；塑膠產品(ABS、PS、PP 和 PC)7月略有好轉，金九銀十旺季快到，希望有所帶動。