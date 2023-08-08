國民黨籍高雄市前議長許崑源離世已逾三年，今年6月的逝世三週年音樂會，前高雄市長韓國瑜也曾出席，與許崑源的家人一同緬懷故友。許崑源的女兒許采蓁去年九合一選舉當選高雄市議員，她今(8日)在父親節發文懷念父親生前風采，也為自己驕傲地直言將繼續傳承奧援精神。

「今天是88節，采蓁要祝福全天下的爸爸們父親節快樂！」許采蓁在臉書發文表示：平時，您們撐起一整個家，有辛苦也總是往肚裡吞，只為了照顧家人們的生活。至少在今天，讓我們有機會對您們說出感謝。雖然爸爸已經不在我的身邊，但走在和他一樣為民喉舌的道路上，更感謝爸爸留下來的精神和榜樣，讓我知道一個從政者該有什麼樣的風骨，以及有哪些該堅持的價值，這些都是無價的寶藏。

許采蓁強調：采蓁在今天也可以很驕傲地告訴爸爸，這段時間來，采蓁在議會有盡力質詢、把關預算，沒有辜負民眾的期望。議場外我也繼續傳承助人、公益的精神，盡力幫助我能幫助到的每一個人，繼續傳承「奧援」的精神。

許采蓁說：今天，是讓這些總是硬撐著自己的男人，好好休息的日子。愛要及時，別忘了，把握機會，把你的愛傳達給辛苦的父親。告訴他們永遠是我們的超人！