農委會升格農業部1日揭牌，所屬茶及飲料作物改良場今也舉行揭牌典禮，為全台唯一官方茶及飲料作物試驗研究單位，開創新頁邁向全新發展時代。茶改場今年5月剛過120周年慶，今迎來重要轉型契機，成為「茶及飲料作物改良場」，跨足茶、咖啡及其他飲料作物領域。場長蘇宗振感謝各界支持，讓茶改場有更寬廣產業發展技術平台，未來將繼續肩負使命，引領台灣茶及飲料作物產業邁向美好未來。

茶改場回顧，農業部茶及飲料作物改良場沿革可追溯至1903年，當時為台灣總督府殖產局附屬製茶試驗場，至1968年為加強茶業研究及輔導事權，促進台灣茶業發展，奉令改組為台灣省茶業改良場，隸屬台灣省政府農林廳，並先後設立文山、魚池、台東3分場及凍頂工作站。

1999年改隸中央為行政院農業委員會茶業改良場，經多次改組及改隸，仍致力於茶業研究及輔導，並伴隨及推動台灣茶業成長與發展。經長期不懈努力，成功培育出台茶1號至台茶25號等優良品種，為產業發展注入新活力，持續提升茶葉產製技術及品質，並辦理製茶教育技藝傳承。另也進行創新茶葉製程與加工機具研發，開發出如紅烏龍、蜜香紅茶等更具特色和口感的茶品，多年來也致力於專業農民培訓計畫，提供專業知識與技能培訓。

茶改場指出，茶及飲料作物改良場今揭牌後，為因應農業面臨的衝擊，例如氣候變遷、農業勞動力減少、消費偏好轉變及國人對品質與安全期待更高等因素，將組織架構調整為作物改良科、作物環境科、加工技術科、產業服務科等業務科，以及4個分場也重新畫分執掌茶區並重新命名，包括北部分場（原文山分場）、中部分場（原魚池分場） 、南部分場（原凍頂工作站）、東部分場（原台東分場），同時也在今天同步揭牌。

行政院政委張景森說，茶及飲料作物改良場將成為茶葉及飲料作物產業推手，專注於科技研發與產業輔導，並藉台灣茶文化底蘊，引領台灣茶及飲料作物朝向多元化、健康與安全的發展方向。

蘇宗振表示，茶改場將持續結合歷史文化與最新研創，推動茶葉及飲料作物產業的研究與發展，並朝向「次世代健康飲品」趨勢研發，這些技術將有助於提升產業效率和品質，滿足消費者對品質與安全的需求。

蘇宗振說明，近年茶改場推動省工機械化，提高農業效率，幫助農民減輕勞動負擔，同時將台灣茶風味以圖像化、在地化作為行銷重要方式，保留及強化台灣茶及飲料作物的獨特風味與特色，讓消費者能以自然的體驗及品味到來自土地的美味。另也拓展國際市場，推動產品行銷國際化，提升台灣茶及飲料作物國際競爭力，讓台灣的茶葉、咖啡等飲品走向全球，帶給世界各地的消費者優質的味覺體驗。

同時，茶改場也關注青農發展，協助青年農民返鄉就業，提供技術輔導及培訓，讓青農在家鄉找到事業發展機會，促進農村經濟振興與永續發展。更重要的是配合淨零碳排政策，茶改場致力於增匯減碳，推動有機友善環保生產方式，減少對環境影響，為永續發展出一分力，同時也加強產品安全及品質管理，確保消費者能享受到更安全、健康的飲品。