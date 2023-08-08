U：NUS高胥崴(左起)、吳昱廷、蔡承祐、高有翔日前在台東開唱。（滾石唱片提供）

吳昱廷。（滾石唱片提供）

高有翔。（滾石唱片提供）

高胥崴。（滾石唱片提供）

蔡承祐。（滾石唱片提供）

唱作團體U：NUS於8月5日在台東鐵花村舉行《Reborn to be Alive》巡迴演唱會最終站，邀歌迷一起穿回校園制服，到台東進行「畢業旅行」，為4座城市、總計5場演出的系列巡演畫下圓滿句點。《原子少年》節目好友呂植宇、巴比、MAX等到場相挺上台合唱，將氣氛炒到高點。

U：NUS表示這次有特別任務，4人在演出前一天就以「夏日風情」為主題自行採買治裝，演唱會當天的妝髮及服裝造型都是各自打理，成為台東場小彩蛋。其中，高胥崴身穿淺色背心短褲，外罩花襯衫，脖子上掛著漁夫帽，自認「最符合主題」，更喊：「只有我在認真玩遊戲吧！」而吳昱廷也不甘示弱，他換上一身粉紅勁裝，剛好呼應最近火紅的電影《芭比》，獨具氣勢的前衛造型獲得全場熱烈肯定。蔡承祐開場以球衣亮相，自稱是「夏日籃球風情」，而身穿黑白配的高有翔則被虧不符主題，但隨後在solo橋段拿出配件玩具水槍，掃射台下讓全場清涼一下，也獲得滿堂喝采。

U：NUS更設計「翻玩經典」互動橋段，重新詮釋〈路口〉、〈青蘋果樂園〉、〈對你愛不完〉、〈擁抱〉等耳熟能詳的金曲。吳昱廷透露演出日剛好是媽媽的生日，在台上透過曲目〈我在每個宇宙都愛你〉向媽媽告白，同為原創者的呂植宇也暖心對吳昱廷表示，在台下聽前兩首開場歌曲〈YOLO〉和〈U ＆ US〉時，覺得有點小鼻酸，粉絲大喊「親一下」，呂植宇則靦覥笑說：「下次有機會」，讓滿場粉絲尖叫。

安可後，團員們更換上各自高中制服回到台上，身穿建中制服的吳昱廷問台下有沒有校友，竟有女粉絲也舉手。演出後U：NUS身穿學生制服與粉絲合拍「畢業團照」，高胥崴表示：「終於來到最後一站，這次巡演時間蠻緊湊的，但很努力準備想給你們更多，希望你們能陪我們一起走下去。」吳昱廷也暖心說：「因為有你們，才有我們！」蔡承祐也表示：「這個地方不是結束，而是準備往更大的舞台」，樂喊：「接下來不管多大的場地，我們都要一起掀翻！」