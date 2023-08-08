卡努颱風重創南投、高雄等縣市，災況造成部分道路阻斷，持續搶通中。今（8）日南投縣長許淑華看看重建蛻變後的仁愛鄉時，不禁哽咽表示，感謝國軍及搜救隊弟兄姊妹，「南投鄉親銘感在心」，甚至也提到，「今天下午五時，縣道投89及投83線完成搶通、投85線還有零星崩塌點，目前電力恢復98%、通信恢復約九成」，引發討論。

許淑華8日在臉書上PO出一篇「感謝國軍及搜救隊弟兄姊妹，南投鄉親銘感在心」的文章表示，「卡努颱風重創仁愛，第一時間中央與各縣市政府伸出援手，隨著道路陸續打通，初步救援完成，各地特搜隊準備下山返家」，許淑華強調，「感謝再感謝：內政部消防署特種搜救隊、陸軍第十軍團指揮部、南投縣後備指揮部、新北市政府消防局特搜大隊、新北市政府義消特搜大隊、台中市政府消防局，支援搜尋失聯村民、徒步運送物資、撤離受困民眾、以及提供簡易醫療急救」。

許淑華更說，「日以繼夜救災辛苦您們了，我和弟兄姊妹們約定好以後再回到仁愛，看看重建蛻變後的生命力，父親節這天也希望大家都能儘早返家團聚」，許淑華也指出，「今天下午五時，縣道投89及投83線完成搶通、投85線還有零星崩塌點，目前電力恢復98%、通信恢復約九成，緊接著縣府將與第十軍團指揮部密切合作，進入部落巷道清淤；另有七個村明日起恢復垃圾清運，環保局也會派七組人開始進行環境消毒」。

最後許淑華也說，稍早陳吉仲部長來到地方勘災，縣府已和中央達成共識，啟動現金救助機制，感謝中央補助會「從寬、從速、從簡」，讓受災農民享有便利，許淑華也貼出補助措施，分別為「仁愛鄉全品項災損農作物，都符合現金救助資格，時間不足會給予展延，其他鄉鎮將視雨量或受災狀況給予救助」、「設施損毀也納入現金救助範圍，結構加強型溫網室設施以0.1公頃1萬5千元為基準」、「補助農民施用國產有機質肥料」、「針對台大實驗林承租戶補助，只要有承租証明、符合林地造林之果樹，列為補助項目」、「農業部將派改良場、水保署、農糧食等人員，進駐仁愛鄉協助復耕、水保等復建工作，復耕之資材、農機具等低利貸款向農會申辦」。