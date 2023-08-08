民進黨近期因前客家事務部主任蔣絜安、賴清德競選辦公室總幹事潘孟安再陷學倫風波。對此，前立委沈富雄7日就表示，「我覺得選舉就是這一點難，因為民進黨可以被攻擊的地方很多，到目前為止民僅黨裡頭的什麼案？會變成可以摧毀最後的選情」，沈富雄最後也認同，「關鍵在侯陣營，起碼要在選前三個月關鍵的五大領域抓穩，才能站穩腳步」，引發討論。

沈富雄7日在Yahoo TV《今天誰來沛》節目中表示，「我覺得選舉就是這一點難，因為民進黨可以被攻擊的地方很多，通通不好的地方很多，大家就都亂攻，但哪一個會攻到有效果出來，你不知道，攻了幾天沒有效果就算了，攻到真的起來了，像上次的學倫案，林智堅的學倫案燒很久」。

沈富雄最後更說，「到目前為止民僅黨裡頭的什麼案？會變成可以摧毀民進黨最後的選情，像類林智堅2.0，我不知道，我如果知道就夜奔侯營，把金小刀拉下來說換我來，我不懂啊，我怎麼敢」，而主持人鍾沛君聽完也指出，「所以關鍵在侯陣營，起碼要在選前三個月關鍵的五大領域抓穩，才能站穩腳步」，沈富雄則點頭如搗蒜，直呼「對！對！對！」