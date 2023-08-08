桃園市大園區公所8日執行本土登革熱疫情應變第2次桌上演練會議及實地查核。（大園區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

鑒於近日本土登革熱疫情加溫，桃園市衛生局今召集大園區公所、環保局、民政局、警察局、農業局及13區公所等，於大園區公所辦理「本土登革熱疫情應變第2次桌上演練會議及實地查核」。大園區長余誌松表示，唯有落實預防重於治療，才能真正做到消滅病媒蚊，遠離登革熱，行政團隊會積極配合市府各衛生管理策政，持續監控病媒蚊密度維護里民生命安全。

大園區公所說明，這次桌上推演目的為桃園出現第1例本土登革熱高度疑似個案，通報於大園區三石里後續檢驗陰性，雖為陰性，但為防堵社區後續出現疫情，故執行「第2次桌上演練」及實地查核，並模擬疫情發生時，緊急啟動區級前進指揮所運作及相關應變防治作為。

大園成立區級前進指揮所，由余誌松擔任指揮官，指揮所下設有作業組（民政課、鄰里防治隊）、環保組（清潔稽查中隊）、衛生組（衛生所）及警政組。由區長立即召開會議並整合資源，動員里鄰長及社區志工巡檢環境，配合環保及衛生單位清除廢棄、積水容器、化學防治通知，及衛教民眾加強孳生源清除及環境管理。其中作業組分為5小組，每組2至3人，每組配合衛生單位、鄰里長通知20至30家戶噴藥通知，並持續衛教民眾做好孳生源清除，共同抑止疫情擴大。

余誌松表示，當大園區通報有疑似登革熱案例時，心情忐忑不安，公所立即聯繫相關單位啟動清消作業，彙集資料通報，有鑑夏季是登革熱好發季節，感謝衛生局召集這次推演，藉演練提高13區及市府相關單位警覺性及應變措施，還能照顧到防疫工作人員安全。

余誌松呼籲市民，落實防蚊「三不措施」，一不是不讓蚊子孳生，請區民清除孳生源，徹底落實「巡、倒、清、刷」及農地、菜園周圍積水器皿勿再積水養蚊，二不為不讓蚊子進入屋內，設置紗窗、紗門，室內可以點燃蚊香驅蚊或噴灑殺蟲劑，三不是不讓蚊子叮咬。

衛生局長劉宜廉肯定余誌松及大園區行政團隊在面對疑似有登革熱案例第一時間積極處理態度及作為，日前因杜蘇芮、卡努颱風挾帶豪大雨，環境、農田及菜園周遭必有許多容器積水，正是孳生病媒蚊溫床，務必做好清除器具保持環境衛生，衛生局也會密切監控布氏指數及高風險菜園，同步提供各區公所參考。

疾病管制署北區管制中心副主任黃志傑說，登革熱疫情一路由南向北直奔，截止今日在苗栗已發現登革熱個案，桃園市境內地緣特殊，有國際機場人口流動率高，還有多埤塘、多菜園等，各單位應做好完善應對準備。