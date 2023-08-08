民進黨總統參選人賴清德7日接受資深媒體人鄭弘儀專訪，被逼問到民主大聯盟已有6人退選時，賴稱這代表他的標準比法律、民進黨或是其他政黨都還要高。國民黨立委賴士葆質疑，這些話完全經不起檢驗。就以眾所皆知的黑金案，台南市民進黨長期執政，從民主聖地淪陷為黑道故鄉的形象。賴清德學倫的問題也採取非常低的標準，只規範擬參選人，以為這樣就是對社會有交代。讓這樣的人執政、國會過半將是民主浩劫。

賴士葆今(8日)發文表示，賴清德受訪提到他的標準高於法律，高於民進黨，也高於其他政黨，甚至用社會觀感來做標準，這些話完全經不起檢驗。就以眾所皆知的黑金案，台南市民進黨長期執政，從民主聖地淪陷為黑道故鄉的形象，政商與黑道掛勾嚴重，正副議長選舉賄選醜聞不斷。

賴士葆質疑，正副議長被錄到3千萬及上億的賄款錄音檔，兩人被起訴，民進黨僅將兩人停權3年，不開除黨籍，更不回應外界正副議長重選的呼籲，截至目前民進黨在台南市還是全面執政。在立法院日前修外役監條例的時候，將菸毒犯放寬可以申請外役監，令各界搖頭，民進黨根本沒有改革黑金的決心，賴清德竟然還敢談社會觀感，真的是不知所謂的社會觀感為何物了？

賴士葆指出，此外學倫的問題，賴清德採取非常低的標準，只規範擬參選人，以為這樣就是對社會有交代，所以就陸續出包，有民進黨客家事務部主任蔣絜安的碩士論文抄襲被取消學位，賴清德競辦總幹事潘孟安高師大論文也被爆5成4涉嫌抄襲。對於諸多遭輿論質疑裝聾作啞的就是鄭文燦，台大國發所論文抄襲被取消學位，鄭文燦還擔任行政院副院長的職位，政治人物不談誠信，還剩下什麼？

賴士葆直言，賴清德可否更精準告訴社會，高於民進黨、其他政黨、及用社會觀感來做標準，如何量化？如何實踐？

賴士葆強調，賴清德受訪說票數過半、國會過半是他努力的方向，所以提出民主大聯盟來達成這個目標。其實台灣民眾這7年來深受其苦的就是因為民進黨拿到立法權和行政權，國會過半全面執政，民進黨空前勝利的政績，卻造成中華民國空前的災難。這幾年在立法院，眼見民進黨立委扮演表決部隊，輾壓式的通過數不清不公不法不義的法案，如果民眾讓這樣的歷史重演就是再次助紂為虐、再次的民主浩劫。