大陸央視新聞報導，當前大陸國家防總維持對天津、河北的防汛二級應急回應，對北京、吉林、黑龍江維持防汛三級應急回應。大陸國家防總辦公室、應急管理部8日持續組織防汛專題視訊會商調度，研判雨情、汛情、地質災害和6號颱風卡努發展趨勢。

會商指出，海河流域洪水繼續推進，部分地區洪澇損失嚴重，有關地區要繼續保持高度警惕。松花江南岸、嫩江右岸支流洪水繼續向松花江幹流彙集，部分江段可能超警，吉林、黑龍江兩省抗洪壓力較大。加之6號颱風卡努可能影響東北地區並帶來局地強降雨，防汛救災形勢依舊不容樂觀。

會商強調，海河流域要全面落實黨委政府防汛救災主體責任，繼續發揚連續作戰精神，做到守土有責、守土負責、守土盡責；要科學統籌蓄滯洪區退洪安排，毫不鬆懈開展堤防水庫和重要基礎設施巡查防守，切實排險除險，確保安全行洪洩洪；要加快重要基礎設施搶修恢復，做好清淤疏通、環境消殺和衛生防疫等工作，盡快恢復正常生產生活秩序。

東北地區防汛基礎較為薄弱，要緊盯重點部位，加強河道堤防巡查防守；要凸出監測預警，落實預警回應聯動機制和面向基層責任人的臨災預警「叫應」機制，及時果斷轉移受威脅群眾；要加快水毀工程修復，做好交通、電力、供水、通信等生命線工程保障；要密切關注颱風動向，組織做好遼寧沿海地區船隻回港和人員上岸工作，凸出重點地區風險隱患排查和轉移避險安置，確保群眾生命安全。