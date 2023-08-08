根據一項新研究，海洋塑膠垃圾數量比科學家先前所估計的少，但現有汙染物可能存續很長時間。

法新社報導，這項電腦模型研究並估計，漂浮海上的塑膠垃圾有95%以上是大於25公釐的塑膠碎片。

雖然海中大多數塑膠顆粒都非常小，但這些直徑少於5公釐的塑膠碎片總質量相對較低。

根據發表在期刊「自然地球科學」（Nature Geoscience）上的這項研究，較大漂浮物占多數表明海中的塑膠總量比之前估計的「低得多」。

根據先前估計，海洋中的塑膠汙染物超過2500萬公噸，其中25萬公噸漂浮在海面。

但這項新研究指出，海洋表面的塑膠數量要高得多，2020年時約達320萬公噸。

研究人員也估計，如今每年進入海洋的塑膠垃圾數量約50萬公噸，遠低於2015年先前研究中估計的約800萬公噸。儘管如此，海洋中塑膠垃圾的數量仍以每年4%的幅度增加。

研究共同撰稿人、荷蘭烏得勒支大學（Utrecht University）海洋學家塞比勒（Erik van Sebille）在聲明中表示：「漂浮在海面上的大型物件比塑膠微粒容易清理。」

研究團隊使用1980年至2020年從地表水、海灘和深海獲取的大量觀測數據和測量結果建立3D海洋模型，並取得研究結果。