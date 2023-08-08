鑫創電子受惠歐洲鐵道及美警車及巴士專案陸續加入貢獻，推升7月營收重返成長軌道，其中，由於美洲地區對車聯網需求大幅增加，第三季大型專案開始出貨，為三年長單性質，推估專案金額達數億元規模，為公司下半年營運成長主軸之一。

事實上，鑫創電子除了本業持續得力於歐美擴大智慧交通投資，車載訂單能見度高之外，公司與策略夥伴友達今年啟動深化合作，切入智慧座艙以及AMR自主移動機器人領域，在生產部分也具合作綜效，加速業績發展。

鑫創電子前7月營收3.31億元，較去年同期成長33.95％，法人預期在歐美車載訂單出貨轉強，以及充電樁專案逐步挹注之下，下半年營運表現將優於上半年，累計全年營收上看7億元水準，且今、明年營收增幅皆維持三成以上，2024年往10億元整數大關挑戰。

另外，鑫創電子看好未來全球電動車滲透率持續提升，充電樁建置需求正向，趨勢上將以加快充電效率、增加支付系統等應用為主，並往「多屏幕設計」，導入廣告收益來源，據悉，公司已與歐美客戶洽談新一代充電樁解決方案。