基隆市政府與原本的垃圾最終掩埋場業者的合約，於今年7月16日到期，由於雙方未重新續約，基隆市政府8月1日進行飛灰穩定物委託處理招標，最終由高雄的可寧衛公司得標。這也讓原本的業者永盛公司怒批市府決策既不環保又勞民傷財。基隆市府則是呼籲業者勿情緒發言，並保留相關言論追訴權。

市府自2004年與永盛公司簽訂一般事業廢棄物含垃圾焚化灰渣最終處置場BOO促參案，永盛在七堵設置灰渣處置場，掩埋基隆市天外天焚化爐產生的飛灰。雙方的合約議定的價格，隨著十餘年的通貨膨脹及相關原物料漲價，在這個合約到期前，基隆市飛灰處理費用每公噸僅需支付1708元，但永盛收受外縣市飛灰，處理費已收到每公噸2萬元以上。且永盛還需支付每公噸200元的回饋金予基隆市府。

但在雙方的BOO合約到期後，基隆市政府隨即進行飛灰穩定物的委託處理公開招標，每公噸的處理費開到2.5萬元。

永盛公司8日傍晚發出新聞稿指出，市府飛灰穩定物的招標案，歷經4次公告均無廠商投標，8月1日第5次招標，由高雄的可寧衛公司投標且超底價決標。永盛公司質疑，目前國內合法的飛灰掩埋場僅有兩家，除基隆的永盛公司外，就只有高雄的可寧衛公司。

業者指出，基隆市府基隆市政府透過配合修改投標資格讓高雄的可寧衛公司得標，爾後基隆市的垃圾底渣與飛灰將長途運送至高雄，不僅增加碳足跡，與我國淨零排放的環保目標背道而馳，基隆市每年更要多花3億以上預算並且損失地方回饋金。

永盛公司指出，基隆明明有一個合法掩埋場卻不用，最後的決策既不環保又勞民傷財，其中內情實在是匪夷所思、令人不解。

永盛公司表示，在合約到期前，該公司曾向基隆市政府提出申請公民營廢棄物處理機構許可，卻遭市府拒絕。永盛公司隨即向環保署提起訴願，經裁定基隆市環保局有裁量瑕疵且濫用行政裁量權之重大違法，爾後環保局便處處刁難，致永盛公司無法續約。

永盛質疑，基隆市環保局先以永盛開高價不願續約，轉頭卻以每公噸2.5萬元的飛灰處理費委託高雄可寧衛公司處理，且無地方回饋金。等於市府花了高達3、4倍價錢給高雄的可寧衛公司承做，中間是否有涉及非法問題，尚待有關單位查明。

基隆市政府發言人余治明表示，基隆市府依法行政，在程序上採用公開招標。請相關廠商勿情緒發言，否則將保留相關言論之追訴權。