由於持續受到西南風影響，明（9）日中南部容易有短延時陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，特別在南部局部地區有機會達到豪雨強度，東南部地區及北部地區偶爾也有會局部飄雨。氣象達人彭啟明表示，今日是24節氣的立秋，不過事實上離秋天還蠻遠的，並提醒8月是颱風生成次數最多、侵襲台灣機率最高的颱風旺季。

彭啟明和天氣職人吳聖宇在臉書粉專直播時提到，今日是24節氣的立秋，黃河流域可能已經開始有鋒面移動的現象，所以有點涼意，不過台灣仍是正熱的時候，事實上離秋天還蠻遠的，並提醒8月是颱風生成次數最多、侵襲台灣機率最高的颱風旺季，目前太平洋南邊低壓帶活躍，是颱風發展最旺盛的月份，可能等到8月下旬、9月後，太平洋高壓勢力西伸，台灣天氣型態才會比較穩定。

氣象局分析未來降雨預測。（氣象局提供）

氣象局指出，明天持續受到西南風影響，中南部天氣仍不穩定，容易有短延時陣雨或雷雨並有局部大雨發生，特別在南部局部地區有機會來到豪雨，清晨降雨主要集中在中南部沿海地區，隨時間到白天降雨熱區將逐漸往中南部內陸及山區移動，東南部地區及北部地區偶爾也有會局部飄雨，其他地方大致為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地雲量較多，高溫普遍約在30至34度。

氣象局說明，周四、周五仍為西南風環境，水氣增加，各地皆易有局部大雨發生，尤其周四天氣最不穩定，周四清晨受海陸風作用，強降雨區域主要集中在中南部沿海地區，上半天降雨則擴大到內陸、山區，到午後，受熱力作用影響，轉成中部以北及各地山區午後雷陣雨為主，並有局部大雷雨發生；周五中南部降雨強度稍趨緩，午後仍有短延時強降雨。

周六至下周二（12日至15日）西南風減弱，各地降雨趨緩，中南部地區仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨；氣象局分析，輕颱卡努目前位於台北東北東方海面，預計周四登陸韓國，位於硫磺島東方海面的今年第7號颱風蘭恩，距離台灣相當遙遠，預估往日本南方海面移動，兩者對台灣天氣都沒有影響。