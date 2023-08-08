大陸「國防部發布」微信公號8日由大陸國防部新聞發言人吳謙就仁愛礁有關問題發布「答記者問」。強調中方將繼續採取必要措施，堅定維護國家主權和海洋權益，同時呼籲菲方信守承諾，立即停止一切挑釁性行為。

發言人稱，有記者提問：近日，菲律賓武裝部隊稱，中方在南沙仁愛礁海域對菲方運送輪換人員和補給物資的船隻進行攔阻，菲方對此予以強烈譴責；美國國防部發言人近日在其推特上稱，美方同盟國菲律賓一道，譴責中方阻礙菲方在仁愛礁的合法作業。請問對此有何評論？

吳謙指出：中國對包括仁愛礁在內的南沙群島擁有主權，這有著充分的歷史和法理依據。近一段時間以來，菲方違背承諾，企圖向非法「坐灘」的軍艦運送用於維修加固的建築物資。此舉侵犯了中方主權，違反了《南海各方行為宣言》。中國海警船依法予以攔阻，並採取了警示性執法措施，在多次喊話警告無效的情況下，為避免直接攔阻出現碰撞，使用水炮實施警示，現場操作合理合法、專業規範。

中方將繼續採取必要措施堅定維護國家主權，同時呼籲菲方信守承諾，立即停止一切挑釁性行為。

吳謙表示：美方有關言論罔顧事實，無端指責中方正當合法的海上維權執法行動，中方對此堅決反對。美國不是南海問題的當事方，無權在這個問題上指手畫腳。「我們要求美方立即停止利用南海問題搬弄是非、挑撥離間，切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，尊重地區國家為維護南海和平穩定所作的積極努力。」中國軍隊將堅決履行職責使命，堅定維護國家主權和海洋權益。