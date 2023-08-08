7月單月來看，金控7月稅後純益月增0.64億元(月增率2.8％)，主因銀行子公司淨利收穩定成長，7月份稅後純益17.17億元(月增1.9億元、月增率1.1％)，維持穩健獲利。證券子公司則受惠於手續費收入動能續增，且股利收入與資本利得增加，7月份稅後純益7.05億元，獲利創單月新高，較前月大幅成長48.4％。

今年前7月來看，金控累計前7月稅後純益122.44億元(年增21.37億元、年增率20.7％)，主要受惠於銀行與證券獲利雙引擎皆有所成長。其中，銀行子公司稅後純益99.61億元(年增6.98億元、年增率7.5％)，獲利創同期新高，整體獲利較去年增加主要受惠於金融交易相關收益(含FX Swap)大幅成長超過8成。資產品質維持優異，NPL僅0.08％。

而證券子公司前7月稅後純益24.34億元(年增12.68億元、年增率108.7％)，大幅成長係因資本利得增加。此外，受惠於多元手收策略，永豐金證券整體手續費淨收益上升12％，表現大幅優於台股前7月總成交量成長0.36％的增幅。